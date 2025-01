Carabinieri aggrediti nell'Avellinese durante un controllo

Fermati per un normale controllo stradale, finiscono per aggredire i carabinieri in pieno centro di Atripalda, in provincia di Avellino. Protagonisti due giovani extracomunitari che alla richiesta di presentare i documenti di identità si sono prima rifiutati per poi passare a vie di fatto.

I militari stavano per avere la peggio quando in loro aiuto sono intervenuti alcuni cittadini.

Nel frattempo sul posto sono arrivate quattro pattuglie dell''Arma che hanno fermato e identificato gli aggressori: per loro è scattata la denuncia a piede libero per lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale.

Carabinieri aggrediti, la solidarietà di Iannone (Fdi)

"Esprimo la più profonda vicinanza e solidarietà ai Carabinieri di Atripalda aggrediti da due extracomunitari che avevano fermato per dei controlli. Inaccettabile che le nostre Forze dell'Ordine debbano subire comportamenti documentati da video di cittadini che hanno filmato tutto quanto accaduto. Questo è il risultato di tanti anni di Governi nazionali a guida PD che con la loro retorica buonista ci hanno fatto giungere a questo punto. Noi siamo con i nostri uomini in divisa senza se e senza ma e il Governo Meloni sta già potenziando le dotazioni di capitale umano e di dotazioni per governare meglio il territorio. Inoltre cancelleremo una serie di vergognose leggi che hanno criminalizzato le Forze dell'Ordine che devono avere quasi paura di intervenire e difendersi". Lo dice il Senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, commissario regionale del Partito in Campania. "Le nostre Forze dell'Ordine sono il racconto migliore dell'Italia, persone che per stipendi certamente non ricchi, fanno il loro dovere a servizio dello Stato e quindi soprattutto per le fasce di popolazione più deboli", aggiunge.

Carabinieri aggrediti: Cirielli, fatto grave e inaccettabile

"Solidarietà e vicinanza ai due carabinieri che ad Atripalda sono stati aggrediti fisicamente da due extracomunitari fermati per un controllo. L'ennesima vile aggressione da parte di persone straniere ai danni delle nostre Forze dell'Ordine, che stavano compiendo il loro dovere, e che ogni giorno, con coraggio e spirito di sacrificio, mettono a repentaglio la propria vita per la nostra sicurezza. Un fatto grave e inaccettabile che merita una risposta adeguata e immediata". Lo dichiara il Coordinatore della Direzione Nazionale di Fratelli d'Italia, on. Edmondo Cirielli. "Per il Governo la sicurezza delle nostre città è una priorità e sta lavorando affinché le assurde norme che non permettono la rapida espulsione di delinquenti stranieri siano cambiate e per aumentare le pene in questi casi", conclude Cirielli.





