Blocco treni: coppia anziani di Salerno, 'peggio di così non può andare'

"Peggio di così non può andare". E' la risposta sconsolata data da una coppia di anziani ferma davanti ai tabelloni delle partenze della stazione centrale di Milano. Con loro, altre decine di persone, tutte naso all'insù nella speranza di veder comparire il numero del proprio convoglio tra quelli dei treni non cancellati.

"Siamo qui dalle 9 del mattino - spiegano i due anziani -.

Abbiamo più di 80 anni". "Io sono stato da poco operato di tumore" spiega l'uomo, che, come la moglie, preferisce rimanere anonimo. "Dobbiamo andare a Salerno - aggiunge la donna - il nostro treno è stato cancellato". Il marito sventola due biglietti Trenitalia, spiegando che "ci hanno cambiato il biglietto e dato un treno che parte alle 14.20, ma non sappiamo ancora se partirà".

L'uomo indossa una mascherina medica azzurra. "Sono stato da poco operato di tumore. Ero qui a Milano per un controllo - spiega -. Non posso ancora mangiare normalmente. Da stamattina ho mangiato solo un cappuccino. Non ne posso più di stare in piedi. Sono stanco". Ma non vi hanno dato alcuna assistenza, offerto un buono pasto o un posto dove sedervi? "Macchè - scuote la testa sconsolata la moglie - Nulla. Peggio di così non può andare".



