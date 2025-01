Vendono droga alla "rotonda dello spaccio", tre in manette

Tre stranieri sono stati arrestati dai carabinieri perchè sorpresi a vendere hashish alla "rotonda dello spaccio" a San Nicola la Strada (Caserta). Più volte già arrestati sempre per spaccio, i tre di età compresa tra i 25 e i 29 anni, tutti irregolari sul territorio dello Stato, sono stati visti dai carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Caserta mentre cedevano lo stupefacente a quattro giovani; i militari sono così intervenuti bloccando sia i pusher che i clienti; questi ultimi sono stati segnalati alla prefettura di Caserta come assuntori, mentre gli spacciatori sono stati perquisiti - i carabinieri hanno loro sequestrato ulteriori dosi di hashish e contanti - ammanettati e quindi condotti al carcere di Santa Maria Capua Vetere. Sono quasi quotidiane le operazioni antidroga delle forze dell'ordine alla "rotonda dello spaccio", situata su viale Carlo III, importante e trafficata arteria che attraversa diversi comuni del Casertano, tra cui San Nicola la Strada, terminando la sua corsa a poche centinaia di metri dalla Reggia di Caserta; ma le numerose operazioni non hanno mai fermato lo spaccio, che va avanti da oltre vent'anni, e prosegue regolarmente anche dopo gli arresti e i sequestri.



