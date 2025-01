Tamponamento tra tre auto su A1, muore un 21enne

Una 21enne di origine bulgara è morta nella notte in seguito ad un grave incidente stradale avvenuto nel tratto casertano dell'autostrada A1, nei pressi del casello di Caserta Sud.

Si è trattato di un tamponamento che ha coinvolto tre auto, tra cui quella su cui la 21enne viaggiava come passeggero; al suo fianco c'era il fidanzato coetaneo che è rimasto gravemente ferito (è stato condotto all'ospedale di Caserta), mentre hanno riportato lesioni lievi i passeggeri di un'altra delle auto coinvolte, un 60enne e un 55enne, entrambi di Giugliano in Campania (Napoli). L'impatto tra le vetture è stato molto violento, e una delle tre auto ha anche preso fuoco.

Dai primi accertamenti eseguiti dalla Polizia Stradale, è emerso che l'auto con a bordo i due giovani fidanzati è stata tamponata da un secondo veicolo, colpito a sua volta da una terza vettura, e si è ribaltata finendo contro il guardrail; la 21enne è stata sbalzata fuori dall'abitacolo, rimanendo poi schiacciata sotto le lamiere dell'auto, ed è morta sul colpo. La salma della ragazza è stata portata all'istituto di medicina legale di Caserta.



