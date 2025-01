Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi in serata contro la porta d'ingresso e le finestre di un'abitazione, in via Bottis, a Torre del Greco. Nessuno è rimasto ferito. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno trovato a terra e sequestrato sei bossoli.

Sull'episodio sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Torre del Greco e di quelli del nucleo investigativo di Torre Annunziata.



