Pochi disagi a Napoli per gli utenti di Anm (Azienda napoletana mobilità) in conseguenza dello sciopero di quattro ore, dalle ore 11 alle ore 15, proclamato dalla Faisa Confail. Sono regolarmente in servizio la linea 1 e la linea 6 della metropolitana e le tre funicolari: Montesanto, Centrale e Mergellina.



