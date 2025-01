Finisce fuori strada, muore ventenne a Sant'Agata de' Goti

Una ragazza di venti anni di Dugenta, che era alla guida di una Fiat Panda, è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto intorno alle 2 di questa mattina alla contrada San Silvestro di Sant'Agata de' Goti.

Secondo una prima ricostruzione, la giovane vittima per cause in corso di accertamento è stata sbalzata all'esterno del veicolo dopo essere finita prima contro un guardrail, poi in una scarpata.

La corsa dell'auto si è fermata su una stradina laterale la Provinciale 111. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, dei vigili del e dei carabinieri che ora devono ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.



