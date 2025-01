Due operai gravemente feriti nel porto di Salerno

Incidente sul lavoro nel porto di Salerno. Due operai della Compagnia Portuale sono rimasti gravemente feriti dopo essere caduti da una gabbia mentre svolgevano attività di 'rizzaggio', cioè le operazioni finalizzate a legare solidamente un oggetto, come ad esempio un container, alla nave in modo che resti fisso durante i movimenti e la navigazione. A riferirlo, in una nota, sono il segretario generale della Filt Cgil Campania, Angelo Lustro, il segretario generale della Filt Cgil Salerno, Gerardo Arpino e il segretario provinciale di Salerno, Antonello Guerrazzi.

"Con profonda preoccupazione, segnaliamo l'ennesimo incidente avvenuto questa mattina nel porto di Salerno che evidenzia, ancora una volta, le criticità legate alla sicurezza sul lavoro in uno dei settori più strategici e delicati della nostra economia. Come Filt Cgil Campania e Salerno ribadiamo con forza che alla sicurezza non si deroga e questo ulteriore episodio rappresenta un campanello d'allarme che non può essere ignorato.

L'incidente odierno mette in evidenza la necessità di interventi immediati e straordinari per garantire un ambiente di lavoro sicuro e adatto a preservare l'incolumità di tutti gli operatori portuali".

"Non possiamo continuare a tollerare . aggiungono i sindacalisti - che la vita e la salute dei lavoratori vengano messe a rischio. I due lavoratori feriti oggi sono la dimostrazione, chiara e dolorosa, dell'importanza di mettere in atto un impegno congiunto per promuovere una cultura della sicurezza che prevenga incidenti e tuteli i diritti e la dignità sul lavoro. Siamo vicini ai lavoratori feriti e offriamo loro la nostra totale solidarietà in questo momento difficile".



