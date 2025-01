"Per me non cambia nulla, andiamo avanti. La mia posizione non è cambia di una virgola e non cambierà". Lo ha ribadito il presidente della regione Campania dopo la decisione del Governo di impugnare la legge regionale sul terzo mandato.

"Il punto di partenza e di arrivo delle mie decisione non è la carriera romana ma sono le nostre famiglie, la povera gente e i problemi concreti", ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA