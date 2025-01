Chimici e Fisici Campania, Fasulo riconfermata presidente

Riconfermato il Consiglio direttivo uscente sotto la guida del Presidente dell'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania Rossella Fasulo, chimico. Sarà lei a guidare per i prossimi 4 anni, il Consiglio Direttivo dell'Ordine che attualmente conta circa mille iscritti nella Regione Campania. Vicepresidente è Martino Di Serio, mentre il Consiglio Direttivo è composto da Maria Mandato (Segretario), Maurizio Guida (Tesoriere), Giuseppe Campitiello, Tiziana Capussela, Mainolfi Pietro, Marco Penta, Marco Trifuoggi. Eletti nel collegio dei revisori, Antonella La Porta (Presidente), Salvatore Grasso, Giuseppe Mazza e Raffaella Ungaro (Revisore supplente). Appena insediatasi, il Consiglio direttivo ha realizzato il primo evento di formazione con ARPA Campania, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, relativo ai rifiuti e al riciclo.

La giornata di studi si è svolta nel Dipartimento di Chimica del complesso universitario di Monte Sant'Angelo della Federico II ed ha riguardato il ruolo del chimico nel trattamento di rifiuti a tutela della collettività. In particolare, sono state messe a disposizione delle competenze tecnico-scientifiche dei chimici e dei fisici finalizzate ad una gestione dei rifiuti ancora più sostenibile. Il tema infatti, non è solo un argomento di interesse sociale, ma anche una sfida professionale che richiede competenze scientifiche, conoscenze normative e capacità tecniche per affrontare questioni complesse legate al ciclo dei rifiuti, al loro smaltimento e al riciclo.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle attività di formazione continua promosse dall'Ordine dei Chimici e dei Fisici in qualità di ente provider ECM, un obbligo professionale che rappresenta anche un'importante occasione per aggiornare le competenze e accrescere il valore della professione. La Presidente dell'Ordine ha sottolineato l'importanza di eventi come questo, che consentono ai professionisti di contribuire attivamente al miglioramento delle condizioni ambientali del territorio.

"Il consiglio direttivo dell'Ordine appena insediato - ha detto Fasulo - da subito ha inteso proseguire la collaborazione tra gli enti pubblici, i professionisti e istituzioni scientifiche nel segno della continuità, in quanto consideriamo fondamentale un approccio interdisciplinare per affrontare la problematica dei rifiuti e per sviluppare soluzioni efficaci".





