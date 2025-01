Campi Flegrei: Musumeci, fase operativa per case danneggiate

"Con la registrazione della Corte dei conti e la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, si è finalmente concluso l'iter per avviare la fase della riparazione e riqualificazione sismica degli edifici residenziali nei Campi Flegrei, resi inagibili dalle scosse di terremoto del 20 maggio scorso. Non appena il ministero dell'Economia e finanza assegnerà alla Regione Campania le risorse che abbiamo stanziato quale contributo dello Stato, si potrà passare alla fase operativa". Così il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci in una nota. Il decreto dispone l'assegnazione alla Regione Campania dei 50 milioni di euro (nel triennio 2024-2026) destinati al ripristino degli immobili privati dichiarati inagibili e localizzati nella 'zona di intervento' ricadente nei Comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli.

"Il provvedimento - spiega il ministro- definisce la tipologia degli interventi finanziabili, la determinazione dei contributi, i costi ammissibili, le modalità di calcolo del contributo, la domanda di contributo, la concessione e l'erogazione del contributo, l'esecuzione dei lavori, l'annullamento, revoca, decadenza e rinuncia del contributo, le disposizioni finanziarie e la rendicontazione".

I Comuni rendicontano con cadenza semestrale al ministero dell'Economia e delle finanze ed alla presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia e Dipartimento della Protezione civile - l'intero ammontare dei fondi impegnati ed erogati nel periodo, relazionando sullo stato di avanzamento degli interventi.



