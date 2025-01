Anziana investita e uccisa a Salerno

Una donna salernitana di 78 anni è stata investita e uccisa a Salerno forse durante un attraversamento pedonale, anche se questo aspetto non è ancora chiaro. Non sembra ci siano telecamere in zona per delineare l'esatta dinamica dell'incidente mortale. L'incidente è avvenuto questa mattina nei pressi del lido Aurora sul Lungomare cittadino.

E' stato sottoposto agli esami tossicologici l'uomo che ha investito e ucciso questa mattina l'anziana, residente a Salerno, fermandosi dopo l'incidente. Il conducente del veicolo è un salernitano di 40 anni. Intanto, la vettura è stata sottoposta a sequestro.

Gli agenti della Polizia Municipale stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro che ha causato la morte della donna nei pressi del lido Aurora a Salerno.



