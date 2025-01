A Napoli passante colpito alla testa con un bastone da migrante

Aggressione stamani nei pressi della stazione centrale di Napoli dove un uomo di 70 anni è stato colpito alla testa con un bastone da un giovane migrante trentunenne nato in Camerun. L'aggressore, arrestato in flagranza di reato da una pattuglia della Polizia di Stato del commissariato Vasto, è ora accusato di tentato omicidio.

L'episodio si è verificato in via Bologna e secondo quanto è stato reso noto il colpo di bastone sarebbe stato sferrato senza motivo.

La vittima è stata soccorsa e condotta nell'ospedale Cto della città dove i sanitari, dopo avergli riscontrato un trauma cranico, hanno deciso di ricoverarlo.



