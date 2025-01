A fuoco azienda agricola nell'Avellinese

Un violento incendio ha distrutto il capannone di un'azienda agricola di Andretta, in provincia di Avellino. Le fiamme si sono sviluppate alle prime luci dell'alba in via Casadogna e hanno provocato la morte di una ventina di capi ovini. A fuoco anche circa 150 rotoballe. L'incendio è stato spento dalle squadre dei Vigili del Fuoco dopo alcune ore di impegnativo lavoro. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato indagini per risalire alle cause dell'incendio.



