Vesuviana, dal 22 gennaio apre area viaggiatori a Sant'Agnello

Sarà aperto al pubblico dal prossimo 22 gennaio il fabbricato viaggiatori della stazione della Circumvesuviana di Sant'Agnello, fabbricato che è stato oggetto di importanti lavori di ristrutturazione. "Le opere realizzate - come fa sapere l'Ente Autonomo Volturno in una nota - hanno consentito l'adeguamento sismico delle strutture, l'abbattimento delle barriere architettoniche e il rinnovamento di tutti gli impianti, compreso quello relativo ai tornelli".

Al fine di poter terminare i lavori in corrispondenza della banchina, il servizio viaggiatori nella stazione di Sant'Agnello sarà inibito dal 13 al 21 gennaio. "Tutti i treni in transito presso la fermata in questi giorni - spiegano ancora da Eav - non effettueranno servizio viaggiatori e verrà istituito un servizio di supporto su gomma, ad integrazione di quelli già eserciti, tra Meta e Sorrento". Le informazioni sul servizio sostitutivo di autobus sono disponibili sul sito www.eavsrl.it.





