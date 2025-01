Serena Rossi, torno con Mina Settembre 3 su Rai1 dal 12 gennaio

"Prima di cominciare voglio condividere con voi la gioia della notizia della liberazione di Cecilia Sala, donna coraggiosa, siamo stati tutti in apprensione. Oggi possiamo finalmente respirare insieme alla sua famiglia". Parole di Serena Rossi che ci ha tenuto a rivolgere un pensiero alla scarcerazione della giornalista detenuta in Iran dal 19 dicembre. Tra le serie che aprono questo 2025 c'è anche Mina Settembre 3: l'attesissima terza stagione della fiction amatissima dal pubblico tv e tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, in onda da domenica 12 gennaio 2025 su Rai1 e in streaming su RaiPlay con protagonista Serena Rossi nel ruolo dell'assistente sociale che si muove tra i vicoli di Napoli affiancata da Giuseppe Zeno e Marisa Laurito, nei rispettivi ruoli di Domenico (il medico Ginecologo che vive una storia d'amore con Mina che diventerà più consapevole) e di zia Rosa. Tra le new entry Luca Ward. La serie in sei prime serate è co-prodotta da Rai Fiction e Italian International Film, in associazione con Agata produzioni. Presentata in un incontro nella Sede Rai di via Asiago, a Roma dal cast dalla regista Tiziana Aristarco ("Raccontiamo una storia di grande solidarietà. Mina è una donna che sa ascoltare, e questo oggi è un grande pregio"). Rossi: "La stagione comincia con Mina che si sposerà con Domenico e si dedica ai preparativi. Lo fa anche per poter adottare Viola. Nel cast Christiane Filangieri, Ludovica Nasti, Valentina D'Agostino, Nando Paone, Rosalia Porcaro, ma anche due giovani new entry: Chiara Russo nei panni di Fiore, la nuova assistente sociale cui Mina farà da mentore e Erasmo Genzini (Jonathan) che metterà in crisi il suo cuore. Addio a Marina Confalone la madre di Mina, Olga che nella terza stagione muore e a Giorgio Pasotti l'ex marito che esce di scena, ma perché l'amore è esaurito.



