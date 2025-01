Ordigno bellico fatto brillare nell'Avellinese

È stato disinnescato e fatto brillare l'ordigno risalente alla seconda guerra mondiale ritrovato lo scorso tre gennaio ai lati di una strada nel territorio del comune di Volturara Irpina, in provincia di Avellino. Le operazioni sono state eseguite, sotto il coordinamento della Prefettura, dai militari del 21° Reggimento Guastatori dell'Esercito. Il proiettile di artiglieria, calibro 75, di fabbricazione statunitense, è stato fatto esplodere in una località individuata nel vicino comune di Salza Irpina. La zona del ritrovamento, in attesa dell'intervento degli artificieri, era stata isolata e sottoposta al controllo dei carabinieri.



