Luca Ciarla con la sua solOrkestra al Sant Eframo Jazz Club 2025

Dalle variazioni Goldberg di Bach al Bolero di Ravel: sono i grandi capolavori del repertorio classico eseguiti da Luca Ciarla al violino con un pedale loop i protagonisti del primo appuntamento del nuovo anno in Villa di Donato, per la rassegna di musica #Sant'Eframo Jazz Club - Winter 2025. Nello storico Salone degli affreschi al primo piano della Villa settecentesca di piazza Sant'Eframo Vecchio a Napoli, venerdì 10 gennaio 2025 alle ore 20.30 si terrà il concerto A Classy Call con la solOrkestra di Luca Ciarla.

In programma musiche di Joahnn Sebastian Bach, Maurice Ravel, Heitor Villa-Lobos, Astor Piazzolla, Ennio Morricone. Ciarla suona il violino anche come una chitarra, un violoncello o uno strumento a percussione; canta, fischia, suona altri strumenti e aggiunge nuove improvvisazioni e la musica si evolve continuamente.

" Allo spettacolo - si legge in una nota stampa - seguirà, come di consueto, un momento conviviale. Gli incontri musicali a Villa di Donato sono un appuntamento unico in città, in un ex casino di caccia borbonico che Patrizia De Mennato con il fratello Gianfranco hanno recuperato alle ingiurie del tempo e restituito alla collettività, riscoprendo l'antica tradizione di accoglienza e convivialità della famiglia".



