Lascia il marito per il parroco, che si autosospende

Sta destando scalpore, a Ischia, la vicenda di una donna che ha allontanato di casa il marito, pochi giorni prima di Natale, per poter vivere la sua relazione con un sacerdote.

La love story vede protagonisti un parroco 58enne ed una casalinga di 35 anni, che si sono conosciuti in chiesa: dopo un po' sarebbe nata la relazione che, secondo alcune testimonianze, va avanti già da tempo. Pochi giorni fa l'epilogo, che in breve è divenuto di dominio pubblico.

La diocesi di Ischia al momento non commenta ufficialmente l'accaduto, ma fa sapere che il sacerdote ha deciso di autosospendersi dalle funzioni religiose e che il vescovo, monsignor Carlo Villano, spera che la situazione possa ricomporsi.

Nel 2018 sempre ad Ischia si era verificato un caso analogo quando un altro prete avviò una relazione con una giovane donna che frequentava la sua chiesa e che restò poi incinta; dopo essere stato sospeso "a divinis" l'uomo abbandonò l'abito talare.



