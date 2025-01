Gemellaggio tra squadra di calcio bambini Napoli e Gaza

Giocano a pallone a chilometri e chilometri di distanza, tifando gli uni per gli altri con il sogno, quando sarà possibile, di incontrarsi e correre tutti insieme dietro allo stesso pallone. Sono i bambini dello Spartak San Gennaro, squadra popolare per dare un'opportunità di sport a bambini di famiglie con disagio, e i bambini dell'Al Haddaf team, che raccoglie circa un centinaio di ragazzi di età compresa tra i 6 e i 17 anni, provenienti dalla cittadina di Beit Lahia, ormai distrutta del Nord di Gaza, che vivono in un campo nel Sud della Striscia. Il gemellaggio ha preso il via circa un mese fa e oggi Napoli, nel campetto dello Spartak San Gennaro, al parco Ventaglieri, nel cuore del quartiere popolare di Montesanto, si ritroverà per 'assistere' attraverso un video al match che nelle scorse settimane i giovani giocatori dell'Al Haddaf hanno disputato contro una squadra di Jabalia. Nel campetto ai Ventaglieri sarà allestita una vera e propria curva con tanto di bandiere. E per essere sempre al fianco dei bambini di Gaza, lo Spartak ha realizzato un'apposita maglietta su cui sono stampati anche lo stemma dell'Al Haddaf ed la scritta 'Tutt' eguale song e' creature' (ndr, I bambini sono tutti uguali).



