Solidarietà: 'Befana Flash!', donati 8mila euro in beneficenza

Ottomila euro sono stati donati dal Centro Commerciale Campania - rinnovando l'appuntamento con la solidarietà - ad associazioni, istituzioni e organizzazioni no profit. E' il ricavato della raccolta fondi organizzata nell'ambito dell'iniziativa "Scatta una foto con Babbo Natale" che si è svolta a dicembre. La cerimonia di consegna degli assegni, sottolinea una nota dei promotori, "è avvenuta in occasione dell'ultimo flashmob nell'ambito della 'Befana Flash!' per concludere in dolcezza le vacanze prima del rientro a scuola di bambini e ragazzi".

A consegnare l'assegno di 4.133, 64 euro nelle mani del coordinatore della Iris Soc. Coop. Sociale onlus, Gaetano Roberto D'Addio, e di Rosemery, una mamma che, supportata dall'associazione, concluderà a giugno il percorso di semiautonomia, sono stati il vicepresidente del Consorzio Esercenti del Centro Campania, Gennaro Santoro, e la responsabile marketing del Centro Martina Torcia. E altri tre "doni" sono stati consegnati al presidente dell'Opera Sant'Anna Caserta ODV, Francesco Marzano, che ha ritirato un assegno da 2.000 euro, 1000 euro consegnati a don Antimo Vigliotta della parrocchia Santa Maria degli Angeli e 1000 euro a Jessica Marino, Alessia Assentato, Marianna Assentato e Domenico Sparago in rappresentanza della associazione "Nati Liberi".

"Anche quest'anno la generosità dei clienti del Campania ha regalato un sorriso a chi è meno fortunato e ancora una volta il centro commerciale di Marcianise (Caserta si è dimostrato attento alle esigenze del territorio" conclude la nota.



