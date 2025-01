Ricercatrice Biogem premiata da università "Vanvitelli"

Il premio dell'Università "Luigi Vanvitelli" di Napoli per la migliore ricerca riservato ai dottorandi stranieri è stato attribuito alla giovane ricercatrice indiana, Pratiksha Kavade, che da oltre due anni è impegnata nei laboratori di Biogem di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, nell'area di ricerca su modelli animali e cellulari geneticamente modificati. Il riconoscimento, a cui si aggiunge quello della presentazione orale del suo progetto di dottorato in Medicina Traslazionale, fa riferimento alla ricerca per scoprire, in particolare, i meccanismi molecolari attraverso i quali il gene CBX2 influenza l'organogesi di un piccolo pesce di acqua dolce, lo zebrafish. Lo studio potrebbe consentire di ampliare la comprensione dei meccanismi di regolazione epigenetica del corpo umano. Le applicazioni della ricerca, realizzata all'interno del laboratorio di epigenetica di Biogem diretto da Lucia Altucci e Vincenzo Carafa, si annunciano anche di gran importanza sull'avanzamento dello sviluppo e della messa in luce di disturbi congeniti legati a disfunzioni del gene CBX2.



