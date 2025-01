Rapina in centro scommesse nell'Avellinese

Armato di pistola si fa consegnare il denaro custodito nella casse di un centro scommesse di Atripalda, in provincia di Avellino. È accaduto nel pomeriggio di ieri, nella centralissima via Gramsci". Il rapinatore, con il volto coperto dal cappuccio della felpa, ha fatto irruzione nell'esercizio commerciale che in quel momento non vedeva la presenza di clienti. Ha puntato l'arma contro un dipendente intimandogli di consegnare il denaro, quindi si è dato alla fuga con un complice che all'esterno attendeva in auto. Il bottino è da quantificare. Indagini sono state avviate dai carabinieri del Comando provinciale di Avellino.



