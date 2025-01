Napoli, città e squadra insieme per l'ultimo saluto a Daniele

Una chiesa piena e le maglie del Napoli stese sull'altare. Così si è svolto oggi in città l'ultimo saluto a Daniele Pisco, morto di leucemia a 12 anni. Il ragazzino, da sempre tifoso della squadra azzurra, da tempo era stato accolto e abbracciato dal club che lo sosteneva nella sua battaglia contro la malattia.

Oggi i funerali sono stati celebrati dal cardinale Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, stretto alla famiglia del ragazzino nella grande chiesa del Vomero piena e con nelle prime file anche il vicepresidente del Napoli Edoardo De Laurentiis.

La squadra azzurra ha svolto un momento di ricordo a Castel Volturno dove la squadra ha accolto la bara bianca di Daniele e ha detto una preghiera. Poi ogni calciatore ha firmato la sua maglia e le magliette sono state poste sulle scale dell'altare davanti alla bara in chiesa: sul feretro la maglietta del Napoli con il numero 10 e il nome Daniele, insieme alla maglietta della Scuola calcio Campanile che Daniele frequentava.

"Siamo in tanti - ha detto Battaglia iniziando la messa - per esprimere amicizia e solidarietà alla sua famiglia e soprattutto per pregare con Daniele, insieme a lui". Sull'altare i ragazzini amici di scuola e compagni di gioco, seduti con la foto del ragazzino e la scritta "sarai sempre con noi ma soprattutto sarai sempre nei nostri cuori".



