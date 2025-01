In Campania la Lotteria Italia distribuisce 760 mila euro

In Campania la Lotteria Italia distribuisce complessivamente premi per 760 mila euro. Due i premi di seconda categoria, da 100 mila euro l'uno: i biglietti sono stati venduti ad Avellino e a Sorrento.

Sono invece 6 i tagliandi di terza categoria vincenti: 50 mila euro la vincita per ognuno ad Orta di Atella, Napoli, Quarto, Scafati, San Giorgio a Cremano e Pompei.

Tredici, infine, i biglietti vincenti di quarta categoria da 20 mila euro l'uno: Pietravairano, Torre del Greco, Teano, Crispano, Scisciano, Sala Consilina, Avellino, Casoria, San Nicola la Strada, Giugliano, Sala Consilina e due a Napoli.





