'I cioccolatini di Olga' alla Galleria Toledo ispirato a Roth

Debutta l'8 gennaio alla Galleria Toledo, fino a domenica 12 gennaio, 'I cioccolatini di Olga' liberamente ispirato a 'L'orgia di Praga' di Philip Roth, drammaturgia e regia di Laura Angiulli, protagonisti Alessandra d'Elia e Antonio Marfella, scena Rosario Squillace, disegno luci Cesare Accetta.

"L'orgia di Praga - spiega la regista e cioccolarammaturga Laura Angiulli - apparentemente un'operina, pulsa del desiderio d'appartenenza e condivisione. C'è il riconoscimento di una distanza avvertita e sofferta dal soggetto scrivente, per caso portato dagli eventi in quella terra della sua antica origine, al tempo ancora oppressa dalla violenza della dominazione sovietica".

Angiulli racconta le motivazioni di un percorso: "La scelta di trarre un'idea di messinscena dagli umori de L'orgia di Praga si lega idealmente alla già consumata esperienza che fu nella traslazione teatrale del romanzo Le braci di Sandor Marai felicemente portata alla scena, e al desiderio ancora una volta presente di appuntare lo sguardo su quell'ampio versante d'Europa drammaticamente segnato da espropriazioni di territori e caratteri, di culture, di logos; un'ulteriore occasione di riflessione che pure nel mutato contesto storico-politico degli ultimi decenni cerca di cogliere, nelle leggibili contraddizioni del presente, le tracce di un passato la cui drammaticità non è ancora affidata alla polvere del tempo".

Lo spettacolo, prodotto dal Teatro stabile d'innovazione di via Concezione a Montecalvario, sarà in scena mercoledì, giovedì e sabato alle 20.30, venerdì alle 19,00 e domenica alle 18,00.



