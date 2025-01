Giubileo: al via da domani l'anno santo dei militari

Al via da domani 8 gennaio il Giubileo dell'Ordinariato militare. La prima celebrazione si terrà al carcere militare di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). L'Ordinario Militare per l'Italia, mons. Santo Marcianò, in un messaggio diffuso per l'occasione, sottolinea: "Il perdono è un passo concreto e basilare per chi, come noi, è chiamato a costruire una cultura della pace. E spesso il perdono verso l'altro richiede anzitutto il perdono di sé stessi". Il presule poi conclude: "La dimensione del pellegrinaggio che, per certi versi, caratterizza la vita e la missione degli uomini e delle donne delle Forze Armate e di Polizia, segni il cammino di fede di ciascuno: perché, nella fatica e nella gioia, il Giubileo sia tempo privilegiato di crescita della comunione con Dio e della fraternità, nel comune servizio alla difesa della vita umana, alla giustizia e alla pace".

La celebrazione di apertura sarà introdotta da un breve pellegrinaggio verso la cappella del Penitenziario Militare, con i detenuti che porteranno in processione la croce.



