Camera Penale Napoli, allarmi inascoltati su processo online

"Da tempo stiamo segnalando evidenti criticità nel sistema di gestione del processo penale telematico rimanendo puntualmente inascoltati dal Ministero".

Così la Camera Penale di Napoli commenta il passaggio al deposito con modalità esclusivamente telematiche degli atti di Procura e tribunale che, viene sottolineato, "ha gettato nel caos l'intera macchina giudiziaria".

La novità è stata introdotta via decreto lo scorso 27 dicembre ed è entrata in vigore il primo gennaio "nonostante - viene sottolineato - le innegabili patologie del portale ministeriale e dei protocolli applicativi, che avrebbero imposto uno slittamento dei termini di entrata in vigore delle nuove procedure".

"Apprendiamo con favore che anche l'Anm e la Procura Generale - prosegue la Camera Penale di Napoli - pongono l'accento sulle 'difficoltà' e sui 'gravi disagi' legati al nuovo sistema. In queste ore ci siamo mobilitati per fornire ai colleghi un breve vademecum per districarsi tra le nuove procedure e le varie scadenze e stiamo analizzando nei dettagli tutti i problemi pratici legati alla gestione del processo telematico per discuterne in tempi brevi con i vertici degli uffici giudiziari napoletani, provando a dare un contributo per evitare ulteriori danni".

"In sintonia con le reiterate osservazioni critiche dell'Unione Camere Penali, avevamo spiegato che un avvio forzato del sistema, senza una adeguata sperimentazione, avrebbe messo a serio rischio l'esercizio del diritto costituzionale alla difesa e i fatti di queste ore ci stanno dando ragione", conclude la nota della Camera Penale di Napoli.



