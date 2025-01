A Sorrento le riprese del film di Derviso con Alec Baldwin

Si parla di un "racconto avvincente", un intrigo dall'ambientazione mozzafiato, un viaggio nel "mistero" tanto quanto il titolo del film: per ora si soltanto che è un poliziesco ispirato ad una celebre serie degli anni Settanta di cui, però, al momento non è stata rivelata, oltre che al titolo, neppure la trama. Si sa, invece, che la location delle riprese sarà a Sorrento e che vedrà tra i protagonisti la star hollywoodiana Alec Baldwin e Luisa Rubino, volto iconico delle serie Netflix Narcos: Mexico.

Il progetto sarà girato in un hotel dal panorama mozzafiato da cui si gode la vista della meravigliosa penisola, del golfo di Napoli e del Vesuvio. Le riprese verranno effettuate inoltre nel Museo Correale di Terranova e in altre storiche location, come Villa Sacco, ma si stanno valutando anche altri prestigiosi luoghi iconici, come Villa Fiorentino, che offriranno uno scenario unico e rafforzeranno ulteriormente l'immagine della penisola sorrentina quale destinazione d'eccellenza.

Nel cast l'attrice e produttrice Martina Marotta, mentre si stanno ultimando le assegnazioni di alcuni ruoli e figurazioni speciali e nella penisola verranno inoltre organizzate sessioni per la scelta delle comparse. Mauro e Antonio Spenillo realizzeranno la colonna sonora, mentre il maestro Carlo Morelli, presente nel film, sarà anche il supervisore musicale con il compositore Michele Josia, protagonista di masterclass che si svolgeranno in primavera a Napoli, nella Chiesa di San Potito; ma vi sarà spazio anche per il maestro Giuseppe Maresca e la sua banda musicale.

Il film rinnova poi la collaborazione tra Alessandro Derviso e il make-up artist ed effects designer Vittorio Sodano - già candidato all'Oscar per Apocalypto di Mel Gibson e Il divo di Paolo Sorrentino - e vede in qualità di script supervisor il regista americano Chris Evans, reduce dal successo del suo When the withered leaf awakens.



