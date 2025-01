Napoli saluta le feste con il volo della Befana

Le festività natalizie nella città di Napoli si sono concluse oggi con il tradizionale 'volo' della Befana da Palazzo reale a piazza Plebiscito. La manifestazione, come ogni anno, è stata realizzata dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Napoli con il sostegno dell'amministrazione comunale. Tantissime le famiglie che si sono riversate nella pizza per attendere il lancio di caramelle da parte della Befana.

Ad assistere al volo anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che, insieme ai vigili, ha poi regalato caramelle ai bambini e non si è sottratto alle tante richieste di foto o selfie. Ma la manifestazione di oggi chiude solo una lunga serie di eventi e di spettacoli che hanno accompagnato tutto il periodo delle feste per le quali l'amministrazione ha messo in campo - come ha sottolineato l'assessore al Turismo, Teresa Armato - "una programmazione molto eterogena, fatta per soddisfare tutti i gusti con musica, spettacoli, luminarie e soprattutto diffusa su tutto il territorio cittadino".

Tra le tante iniziative anche quella della tradizionale fiera del giocattolo e della calza che si è svolta in piazza Mercato dal 3 al 5 gennaio, una tre giorni che ha visto transitare - secondo i numeri riferiti - circa 50mila persone e che si è conclusa ieri sera con un concerto. Alla festa in piazza Plebiscito oggi anche il prefetto, Michele di Bari, che ha espresso l'augurio che il nuovo anno "possa liberare energie come sta accadendo oggi in occasione della festa della Befana con i vigili del fuoco. Questa è la più bella pagina che Napoli può esprimere perchè quando una comunità vive la piazza, credo sia il miglior biglietto da visita per la comunità napoletana e anche per i tanti turisti". Al Plebiscito a festeggiare anche l'esponente del M5s ed ex presidente della Camera, Roberto Fico.





