Manfredi, Napoli al centro del dibattito internazionale

"E' stato un anno molto impegnativo, tante cose sono state fatte, ma tante altre si devono fare e le abbiamo messe in campo. Napoli è tornata al centro del dibattito nazionale e internazionale e questo è motivo di grande soddisfazione. Nel nuovo anno possiamo solo migliorare: ci vogliono tanto lavoro, impegno e partecipazione dei cittadini". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine della tradizionale festa della Befana in piazza Plebiscito che vede protagonisti i vigili del Comando provinciale di Napoli. E per l'anno appena iniziato, il sindaco ha indicato come priorità su cui lavorare il miglioramento dei servizi, dei trasporti, dell'igiene urbana, della cura del verde, ma anche l'impegno a portare avanti i grandi progetti di trasformazione a Scampia, a Taverna del Ferro, a Ponticelli, così come il completamento della linea 1 della metropolitana, la realizzazione di nuovi asili. "Abbiamo tante cose in campo - ha concluso - bisogna continuare con la stessa velocità e impegno messi in campo in questi tre anni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA