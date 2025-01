Cori contro Napoli, per Borrelli a Firenze match della vergogna

'Odio Napoli'. 'Come fate senza reddito?'. Sono alcuni dei cori intonati da tifosi della Fiorentina durante il match di sabato scorso contro il Napoli al Franchi e diffusi in un video dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli.

"Immagini - spiega - che si commentano da sole all'interno e all'esterno dello stadio Artemio Franchi di Firenze durante e dopo la partita di Serie A tra Fiorentina e Napoli. I tifosi azzurri sono stati bersaglio di numerosi cori a sfondo razzista dalla curva della viola, dal più classico 'Odio Napoli', a "come fate senza reddito" (di cittadinanza). Una sequela infinita di insulti. Come se non bastasse all'esterno dello stadio i cori contro i tifosi napoletani sono proseguiti e alcuni giornalisti di emittenti campane sono stati allontanati, in malo modo, mentre svolgevano il loro lavoro intervistando le persone al termine della partita".

"Non è la prima volta - sottolinea Borrelli - che accadono cose simili a Firenze. Ricordo ancora i gravissimi insulti razzisti nei confronti di Koulibaly del 2021. Purtroppo alcuni tifosi della Fiorentina dimostrano la propria bassezza umana e morale con questi cori, rivolti anche a famiglie con bambini. Lo sport dovrebbe essere condivisione di valori positivi e non un pretesto per insultare o commettere violenze. Mi aspetto che la società viola avanzi scuse formali nei confronti di tutti i napoletani per questi comportamenti oltraggiosi e vergognosi. In questi anni non sono mai stati presi provvedimenti seri per contrastare questo fenomeno, che vede i napoletani quale bersaglio preferito di molte curve della Serie A, ne' per difendere i tifosi per bene da facinorosi e razzisti. Quella di Firenze continua ad essere la partita della vergogna a ogni nuovo campionato. Che non accada più", conclude Borrelli.





