Assessore Turismo Napoli, vacanze da tutto esaurito

"Sono state vacanze da tutto esaurito. Rispetto ai dati che tracciamo con l'Osservatorio, in maniera tecnica e scientifica, credo che confermeremo la previsione delle 380mila presenze". Così Teresa Armato, assessore al Turismo del Comune di Napoli, traccia un bilancio di questo lungo periodo di feste in città, a margine della manifestazione per la Befana in piazza Plebiscito.

"L'amministrazione ha come sempre fatto il massimo per offrire i servizi pubblici, dalla mobilità alla pulizia, - ha detto - mettendo in campo un grandissimo sforzo e ora ci attende questo nuovo anno in cui celebreremo i 2500 anni dalla fondazione di Napoli e avremo anche i turisti e pellegrini che giungeranno in occasione del Giubileo e dunque ci aspetta un anno ancora più intenso, di lavoro e impegno". Rispetto alle dichiarazioni rilasciare nelle scorse settimane da rappresentanti degli albergatori che hanno lamentato un calo delle presenze, Armato ha detto: "Rispetto ai dati dell'occupazione delle camere aspettiamo che ci arrivino le cifre ufficiali dagli albergatori e dai titolari dell'extra alberghiero, ma voglio sottolineare che noi qualsiasi scelta l'abbiamo sempre fatta insieme, confrontandoci con il mondo del privato e anche quest'anno decideremo insieme a tutti coloro che rappresentano il variegato mondo del turismo come impiegare i proventi che deriveranno dal lieve aumento della tassa di soggiorno come stabilito dal Governo per il Giubileo".



