Refezione scolastica, il menù è scaricabile su app

Dal 7 gennaio a San Giorgio a Cremano (Napoli) sarà possibile visualizzare il menù giornaliero della scuola o prenotare il pasto, grazie al nuovo software Telemoney, il sistema on line per gestione del servizio di mensa scolastica di Astro-tel. A darne notizia sui social il Giorgio Zinno, sindaco del comune vesuviano che specifica si tratta di una scelta presa d'accordo con l'assessore all'Istruzione Giuseppe Giordano e che "porterà una serie di vantaggi tra cui la visualizzazione del menù giornaliero, il rinnovo automatico della prenotazione del pasto con la ricezione dell'alert dell'avvenuta prenotazione la sera precedente. Inoltre - spiega - vi è la possibilità per il genitore di disdire il pasto attraverso la app, oppure tramite la versione browser www.telemoney.it". Rispetto al credito residuo, il sistema Telemoney comunica in anticipo via e-mail o tramite app, l'approssimarsi dell'esaurimento dello stesso, sollecitando l'utente a provvedere in tempo utile alla ricarica.

La piattaforma tollera fino a quattro pasti a debito - come previsto dal regolamento - e successivamente, in assenza di ricarica, l'utente viene bloccato e il pasto non viene più prenotato automaticamente.

Tramite la app è anche possibile gestire direttamente on line il rimborso degli importi residui non utilizzati anticipati per il servizio di mensa scolastica. Così come è possibile richiedere l'inoltro dell'attestazione delle spese sostenute per il servizio mensa scolastica.

La app è accessibile tramite Spid o Cie (solo in fase di login).

E' necessario scaricare entro il 7 gennaio 2025, l'App Telemoney da Play Store e Apple Store seguendo le indicazioni al link: www.comune.sangiorgioacremano.na.it/sito/avviso/208203-avviso-se rvizio-di-refezione-scolastica-20242025 (ANSA)

