'Personaecore' di Sandro Dionisio da domani al Teatro Tedér

'Personaecore', pièce scritta e diretta da Sandro Dionisio, sarà in scena da domani al 13 gennaio nel Teatro Tedér vicino a Piazza Municipio a Napoli, dopo "il grande successo al Ridotto del Mercadante" come sottolinea una nota. L'iniziativa, promossa e finanziata dal Comune nell'ambito della propria programmazione culturale, renderà così "gratuitamente fruibile un'opera intensa, che intreccia comicità e dramma per raccontare la solitudine della modernità e il fragile equilibrio delle relazioni umane".

"Dopo il debutto al Teatro Stabile di Napoli, Personaecore torna in scena con l'obiettivo di offrire al grande pubblico un momento di riflessione, intimo e profondo, sui temi della disabilità e del disagio sociale, in continuità con i temi a noi cari in occasione del Natale: conoscenza e comprensione dell'altro, accoglienza, valore delle differenze" dice il coordinatore delle politiche culturali del Comune, Sergio Locoratolo, che aggiunge: "Il linguaggio del teatro illumina così un mondo spesso troppo poco conosciuto e l'empatia che si crea tra attori e spettatori diviene strumento di dialogo e reciproca conoscenza. Il tutto avviene in uno spazio di recente inaugurazione, il Teatro Tedér: guardiamo sempre con gioia alla nascita di nuovi spazi per la cultura e lavoriamo costantemente per valorizzare quelli comunali e sostenere una programmazione di qualità anche in quelli non comunali".

Ambientata nella sala d'attesa di un anonimo ufficio invalidi, la pièce ritrae un'umanità dolente che si incontra, si scontra e si racconta con l'ironia e la teatralità proprie del popolo napoletano. Al centro della scena, Gloria, una giovane con disabilità mentale, e Bobsignore, un anziano che ha fatto della sala d'attesa il suo luogo di socialità. Il loro rapporto, carico di ambiguità e tensioni, oscilla tra manipolazione e vittimismo, fino a un finale sorprendente che ribalta ogni certezza. Si evidenzia ancora: "Con un linguaggio essenziale e un ritmo sincopato, Personaecore trasforma la quotidianità in un atto unico intenso e graffiante, dove la sala d'attesa diventa un'aula di tribunale e il buio che rimescola la scena si fa metafora delle ombre dell'esistenza. Un'opera che, tra cinismo e compassione, svela le difficoltà economiche e umane di chi vive ai margini, offrendoci uno spaccato universale del vivere contemporaneo". Roberto Maria Azzurro, Nadia Carlomagno, Francesca Fedeli e Tina Femiano "danno vita - afferma la nota - a personaggi indimenticabili, accompagnati da una squadra artistica di eccellenza: Marianna Carbone firma i costumi, mentre le scene sono opera di Renato Lori e Gilda Cerullo. La regia, curata da Sandro Dionisio, riflette la sua profonda esperienza nel cinema e nel teatro, che lo ha visto collaborare con maestri come Giuseppe De Santis, Francesco Rosi e Mario Martone".

Sandro Dionisio, musicista, drammaturgo, sceneggiatore e regista, si è diplomato in Regia e Sceneggiatura al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma nel 1987. Ha diretto opere cinematografiche di rilievo. Nel teatro ha realizzato lavori come Corpi Celesti (Memorie di Nomadi), dedicato alla memoria di Mariateresa Di Lascia e Antonio Neiwiller, e Nu Quart'e Luna, prodotto nel contesto della casa circondariale di Lauro e presentato al Ridotto del Mercadante. La sua più recente produzione, Personaecore, ha debuttato al Teatro Stabile di Napoli nel 2023. Parallelamente, Dionisio si dedica all'attività didattica. È docente nell'Accademia di Belle Arti di Napoli e nell'Accademia di Firenze. Ha tenuto corsi di regia e sceneggiatura per il Master Musa dell'Università Federico II e ha collaborato con il Ministero dell'Istruzione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA