Fanfara dei Carabinieri a Capodimonte, oltre mille al concerto

Sono stati oltre un migliaio tra cittadini e turisti ad assistere al concerto della Fanfara dei Carabinieri del 10° Reggimento Carabinieri "Campania" al Real Bosco di Capodimonte in occasione della prima domenica gratuita dell'anno nei musei statali. 3522 in totale visitatori nelle sale della Reggia.

"Siamo onorati di aprire il 2025 con la Fanfara dei Carabinieri, una eccellenza dell'arma e italiana che si esibisce in tutto il mondo. Da quando a settembre sono rientrate opere importanti dopo i lunghi prestiti, i visitatori anche nelle domeniche gratuite sono aumentati: oltre 3500 oggi rispetto ai mille della prima domenica del 2024", sottolinea il direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Eike Schmidt.

L'esibizione itinerante, aperta e chiusa con l'Inno Nazionale, partita da Porta grande, è continuata nella zona dei portici del museo, proseguita fino alla Chiesa di San Gennaro, dove si è celebrata la Santa Messa, con gran finale sul Belvedere panoramico. La Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania, 30 elementi, è stata diretta dal maestro il luogotenente Luca Berardi ed ha eseguito un repertorio molto vario: dalla classica alle più celebri colonne sonore con omaggio a Morricone, melodie napoletane, ma anche musica delle feste che ha entusiasmato i tanti bambini.



