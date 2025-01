Bomba carta all'esterno di abitazione, danneggiate finestre

Ordigno esplode e danneggia le finestre di un'abitazione: si indaga sulla matrice di quello che potrebbe essere un'azione condotta a scopo intimidatorio. È accaduto a Torre del Greco, nella zona di via Mortelle, arteria posta nella parte periferica della città.

Questa mattina i carabinieri della locale compagnia sono intervenuti a seguito della segnalazione di un'esplosione di una bomba carta lungo l'arteria che porta fino a viale Europa, nel quartiere di Santa Maria la Bruna. Da ciò che emerge, l'ordigno sarebbe stato posizionato da sconosciuti davanti al cancello di un'abitazione. La deflagrazione ha provocato il danneggiamento di due finestre. Non si segnalano feriti. Indagini sono in corso per chiarire dinamica e matrice dell'episodio.





