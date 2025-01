Vuole soldi per droga e picchia genitori, vittime chiamano Cc

Ha minacciato di incendiare casa e poi ha picchiato il padre e madre, il tutto perchè voleva denaro per acquistare droga e non accettava rifiuti.

Stanchi di subire la sua tossicodipendenza, i genitori di un 26enne di San Giorgio a Cremano hanno però chiesto aiuto ai carabinieri.

Arrivati nell'appartamento, il giovane era evidentemente agitato, il padre dolorante ad una spalla per una scarica di pugni. Nonostante i militari della stazione locale fossero presenti, il 26enne non ha smesso di minacciare di morte i genitori. E' così finito in manette, arrestato per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. Ora è in carcere, in attesa di giudizio. Le vittime hanno raccontato anni di vessazioni mai denunciate.



