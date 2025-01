Tre fori proiettili vicino all'ingresso del cimitero di Portici

Tre fori di proiettili sono stati rinvenuti sulla porta d'ingresso agli spogliatoi e ai servizi igienici del personale dipendente, vicino all'ingresso principale del cimitero di Portici.

Sono stati i carabinieri della stazione di Portici e quelli della sezione operativa di Torre Del Greco ad intervenire in via dei Cipressi, stamattina, nei pressi del cimitero. L'esplosione verosimilmente è avvenuta nella notte.

Indagini in corso per chiarire matrice e dinamica. Non ci sono feriti.



