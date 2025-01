Ha minacciato un dipendente di una salumeria e, senza utilizzare armi, ha preteso l'incasso. Poi è fuggito. Nel frattempo il negoziante ha però composto il 112.

Una pattuglia era già in zona, a Casalnuovo di Napoli, e il ladro è stato visto fuggire col bottino. Bloccato prima che potesse dileguarsi, è finito in manette e poi in carcere.

Restituito l'incasso.



