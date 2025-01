Pino Daniele ricordato allo storico caffè Gambrinus di Napoli

Si è svolto a Napoli, in piazza Trieste e Trento, all'esterno dei locali del Caffè storico Gambrinus l'evento 'Nuje stamm' vicino a te', organizzato per ricordare Pino Daniele a dieci anni dalla sua prematura scomparsa.

Una iniziativa, promossa da Francesco Emilio Borrelli, Antonio e Arturo Sergio, Massimiliano Rosati e Michele Sergio, a cui hanno assistito napoletani e turisti. Durante l'evento è stato distribuito il famoso e tradizionale "Pinuccio" dolce prodotto e regalato, solo in occasione della celebrazione della nascita e della morte dello straordinario artista partenopeo, dai laboratori del Gambrinus.

"Sono tante le canzoni di Pino che ci hanno lasciato un messaggio prezioso per il futuro della città - ha dichiarato Borrelli. Pensiamo, ad esempio a Napul'è che invita a smetterla con i comportamenti incivili e strafottenti nei confronti del nostro territorio. Il cambiamento dipende da noi e questo invito dobbiamo coglierlo a pieno. Pino ha cantato la città amandola, ma anche criticandola quando era giusto farlo. A dieci anni dalla sua scomparsa resta un enorme vuoto e noi gli renderemo omaggio oggi e per sempre".

Particolarmente emozionati sono apparsi Massimiliano Rosati e Michele Sergio: "Vogliamo ricordare Pino non solo perché è stato un grandissimo artista, ma per tutte le emozioni che ci ha lasciato e per tutto ciò che ha fatto per la nostra città. Lo festeggiamo dedicandogli un dolcetto, che abbiamo chiamato Pinuccio, per ricordarlo in maniera 'dolce'. Ricordiamo anche il nostro legame con una sua canzone in particolare, 'na tazzulella 'e cafè', che ci invita a costruire una Napoli migliore e un'Italia migliore".



