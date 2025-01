Fiorentina-Napoli 0-3, partenopei blindano il primato

Il Napoli vince 3-0 in casa della Fiorentina e si prende la vetta della classifica da solo, in attesa dei recuperi di Atalanta e Inter. Al Franchi i partenopei devono fare a meno degli infortunati Buongiorno, Politano e Kvara ma la squadra di Conte mette in campo una prova corale di alto livello.

Neres sblocca il risultato con un bel gol su azione personale. Nella ripresa un errore di Moreno regala a Lukaku il rigore del 2-0, poi lo svarione di Comuzzo serve a McTominay la palla del 3-0 per la formazione allenata da Antonio Conte



