Vallo della Lucania, uomo trovato morto in casa dopo giorni

Viveva da solo, a Vallo della Lucania: il corpo senza vita dell'uomo, di 65 anni, è stato rinvenuto all'interno della sua abitazione. A dare l'allarme sono stati i vicini, insospettiti dal fatto che non lo vedevano da diversi giorni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno forzato l'ingresso dell'abitazione. Una volta all'interno, hanno trovato il cadavere riverso a terra.

Da un primo esame esterno della salma, effettuato dagli inquirenti, si ipotizza che la morte risalga ad almeno un paio di giorni e che possa essere avvenuta per cause naturali.

Ulteriori accertamenti saranno effettuati nelle prossime ore per chiarire le circostanze del decesso.



