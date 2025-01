Rapina a portavalori, esplosi colpi e fuga con bottino

Rapina ad un furgone portavolori, stamattina, verso le 9:30, in via Giustino Fortunato, a Casoria (Napoli) nei pressi dell'ufficio postale.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, un gruppo di persone travisate e armate ha atteso la discesa delle guardie giurate con i contanti. Le guardie sono state aggredite e gli sono state sottratte le pistole. I rapinatori hanno esploso un colpo in aria a scopo intimidatorio e sono poi fuggiti con un bottino ancora da quantificare. Indagini in corso a cura della Compagnia dei Carabinieri di Casoria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA