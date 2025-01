Museo Capodimonte, Fanfara Carabinieri per domenica gratuita

Museo e Real Bosco di Capodimonte in festa per la prima domenica gratuita del 2025, il 5 gennaio: sarà la Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania a dare il benvenuto ai visitatori alla vigilia dell' Epifania.

Accolta dal direttore Eike Schmidt, la Fanfara arriverà alle 10 a Porta Grande per dirigersi con una esibizione itinerante verso i viali del Real Bosco antistanti la Reggia e nell'area nei pressi del Belvedere. Previsto fino alle 12,00 un concerto con tre tappe l'ultima nella zona del Cellaio. La Fanfara eseguirà un repertorio molto vario: dalla marcia dell'Ernani di Verdi alle più celebri colonne sonore, dalle classiche melodie napoletane alle musiche delle feste dedicate ai più piccoli.

Nella Chiesa di San Gennaro all'interno del Real Bosco sarà celebrata la Messa con inizio alle ore 11,00.

La 'Domenica al museo' è l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito ogni prima domenica del mese nei musei e nei parchi archeologici statali. A Capodimonte sarà l' occasione per ammirare i tanti capolavori rientrati a Napoli dai lunghi prestiti, tra questi le opere di Tiziano, Parmigianino, Artemisia Gentileschi, El Greco, Carracci, Caravaggio, riuniti nella così detta Sala dei Capolavori (n.

62, secondo piano) con la nuova illuminazione. Visitabile anche la Galleria delle arti a Napoli dal 300 al 700, il Corridoio Barocco, il presepe (dalle 8.30 fino alle 19.30, ultimo ingresso alle 18.30) così come le mostre Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli e l'opera Damasa di Gian Maria Tosatti. Chiusi il primo e il terzo piano. Ultimi giorni per visitare la mostra antologica dedicata a Giuseppe Pirozzi all'interno del Cellaio, dalle ore 10.00 alle ore 16.00 (fino al 6 gennaio).

Domenica 5 gennaio sarà possibile accedere al Museo ritirando un biglietto gratuito direttamente in biglietteria o scaricandolo attraverso il sito e l'App di Musei italiani.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA