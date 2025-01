La "Befana dei Piccoli" da domani a Napoli tra cinema e teatro

Comincia sul grande schermo, domani 4 gennaio, con la proiezione di "Yuku e il fiore dell'Himalaya", film di Arnaud Demuynck e Rémi Durin, la programmazione dell'Epifania al Teatro dei Piccoli nella Mostra d'Oltremare di Napoli. Il fine settimana dedicato alla festa della Befana si apre con una fiaba moderna in cui si narra dell'avventuroso viaggio di una topolina alla ricerca di un dono speciale per la sua nonna. "Una storia di formazione delicata e commovente - sottolineano i curatori - scelta per inaugurare una nuova rassegna dedicata al cinema per le famiglie".

A seguire, domenica (ore 11), in programma lo spettacolo "Raperonzolo", trasposizione per attori e figure animate del grande classico della letteratura per l'infanzia realizzata da Alessandra Sciancalepore e Mario Mirabassi per Arterie Teatro e Tieffeu. Una scrittura originale che, ispirandosi alle diverse versioni della nota fiaba, sviluppa un impianto originale del racconto in cui maggiormente si evidenziano i ruoli delle protagoniste femminili. "Il racconto - scrive Mirabassi nelle note di regia - si sviluppa intorno alle figure di una donna in attesa, una figlia ed una matrigna che qui sintetizzano tre modi di intendere e vivere la propria vita fra credenze popolari, desideri, oggetti magici e voglia di libertà".

La "Befana a Teatro" nella storica struttura che accoglie la stagione stabile di teatro, musica e cinema per i ragazzi ideata e organizzata da Le Nuvole/Casa del Contemporaneo, I Teatrini e Progetto Sonora, continua ancora lunedì 6 gennaio (ore 11) con le "Favole al telefono", viaggio nell'universo creativo di Gianni Rodari ideato e diretto da Mario Fracassi per la compagnia Fantacadabra Teatro. In scena tre ragazzi (gli attori Santo Cicco, Laura Tiberi e Roberto Mascioletti) utilizzando svariate tecniche di animazione e creazione scenica, inventano insieme col pubblico un grande gioco "attraverso cui interpretare, immaginare, sbagliare e riscrivere tante piccole storie, tra quelle già esistenti - sottolinea il regista Fracassi - e quelle ancora da scoprire". La programmazione del Teatro dei Piccoli si realizza in collaborazione con il Comune e la direzione della Mostra d'Oltremare.



