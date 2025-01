Fuga di gas, due persone ferite nell'Avellinese

Una esplosione provocata dalla fuga di gas ha causato il ferimento di due persone a Teora, in provincia di Avellino. Lo scoppio si è verificato mezzora dopo la scorsa mezzanotte in un'abitazione di Corso Plebiscito.

I due feriti sono stati trasferiti in ospedale a Sant'Angelo dei Lombardi: non corrono pericolo di vita. I danni all'abitazione provocati dall'esplosione sono stati modesti. Non si è reso necessario evacuare le case vicine. La fuga di gas sarebbe stata causata da una perdita della cucina.



