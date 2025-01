A Morcone il 'Presepe nel Presepe' con trecento figuranti

Saranno trecento i figuranti che daranno vita al "Presepe nel Presepe" di Morcone, in provincia di Benevento, tra i più suggestivi borghi d'Italia, giunta alla sua quarantesima edizione.

Nel pomeriggio di domani e domenica i visitatori potranno assistere alle scene della Natività in una ricostruzione di ambienti storici e mestieri tradizionali simili a una "Betlemme" di duemila anni fa.

L'iniziativa è promossa ed organizzata dall'associazione "Il Presepe nel Prese", presieduta da Domenico Pietrodangelo.

"Per l'occasione - annuncia Ruggiero Cataldi, presidente dell'associazione 'Adotta il tuo paese' - abbiamo organizzato anche l'Annullo speciale che si terrà domani nella ex Chiesa di San Nicola di Morcone a coronamento di una splendida mostra filatelica". Soddisfatto il sindaco Luigino Ciarlo il quale sottolinea come "tale iniziativa è ormai divenuta una tradizione e un importante attrattore per le aree interne riuscendo a richiamare ogni anno turisti anche da fuori regione".



