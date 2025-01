Tutti al Belvedere Monte Echia, in 7mila alla Vigilia di Natale

Vigilia di Natale da record per il belvedere Monte Echia con un picco di 7000 persone giunte sul posto per godere della bellezza del panorama.

La struttura, inaugurata il 9 aprile 2024, secondo quanto rende noto l'Anm, ha fatto registrare in questi giorni 500.000 visitatori dalla sua apertura; 420.000 sono stati i biglietti venduti il loco, i rimanenti sono ticket dematerializzati, abbonamenti o titoli di viaggio acquistati in altre rivendite. I due ascensori hanno effettuato più di 90.000 corse ciascuno, in piena sicurezza e senza significativi problemi.

La visita di Monte Echia, utilizzando l'avveniristico ascensore, è oramai un must segnalato da agenzie di viaggio ed influencer oltre che dalla stampa internazionale, pochi giorni fa anche dal Financial Time.



