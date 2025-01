Sgombero Vela Rossa di Scampia, vanno via le ultime 11 famiglie

Erano rimasti gli ultimi a non aver abbandonato la Vela rossa di Scampia ma stamattina hanno accettato di sgomberare le loro case e stanno andando via al momento senza proteste. Con le ultime undici famiglie si conclude così lo sgombero dell'ultima Vela. Immediatamente dopo partiranno le operazione di abbattimento e si potrà avviare, così, il progetto 'Restart Scampia' che prevede il recupero di tutta l'area.

Dopo la demolizione delle Vele, per anni simbolo di degrado, l'intera zona dovrebbe rinascere con spazi verdi, abitazioni a norma, scuole. E' stato il crollo dello scorso 22 luglio nella Vela Celeste, che segnò la morte di tre persone e il ferimento di undici residenti, tra i quali molti bimbi, ad aver accellerato le procedure di sgombero e di abbattimento. A novembre, poi, il cedimento di una passerella proprio nella vela rossa ha determinato un ulteriore forte spinta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA